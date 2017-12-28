"Мілан" став другим півфіналістом Кубку Італії з футболу
Київ • УНН
КИЇВ. 28 грудня. УНН. Дженнаро Гаттузо вивів "Мілан" до 1/2 фіналу Кубку Італії з футболу завдяки перемозі над "Інтером", повідомляє УНН з посиланням на сайти клубів.
Основний час протистояння зафіксував нульову нічию, але в додаткових екстра-таймах форвард Патрік Кутроне приніс “россонері” мінімальний виграш 1:0.
Примітно, що “Мілан” мав солідний гандикап за кількістю завданих ударів — 20:7.
Відзначимо, що за путівку в фінал команда Гаттузо посперечається із римським “Лаціо”, яке обіграло раніше “Фіорентину” (1:0).
Додамо також, друга півфінальна пара визначиться за підсумками баталій між “Ювентусом” з “Торіно” і “Наполі” проти “Аталанти”.