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Мікроавтобус наїхав на матір з підлітком на Донеччині, жінка загинула

Мікроавтобус наїхав на матір з підлітком на Донеччині, жінка загинула

Київ • УНН

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МАРІУПОЛЬ-КИЇВ. 14 січня. УНН. Вчора, 13 січня, в селі Малинівка Покровського району Донеччини сталася ДТП, в результаті якої загинула жінка, а її 15-річна донька отримала тілесні ушкодження. Про це проінформували у Покровському відділі поліції Донецької області, повідомляє УНН.

О 14.40 годині на автошляху “Красноармійськ — Артемівськ — Михайлівка” 23-річний водій автомобілю “Мерседес Віто” не впорався з керуванням при об’їзді перешкоди та здійснив наїзд на двох жінок — пішоходів, які рухались по правому краю проїжджої частини по ходу руху автомобілю. Внаслідок пригоди жінка 39 років від отриманих травм померла у лікарні міста Мирноград, а 15-річна дівчина, донька загиблої отримала тілесні ушкодження.

Відомості за цим фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Проводиться слідство.

Українські Національні Новини

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