Мікроавтобус наїхав на матір з підлітком на Донеччині, жінка загинула

О 14.40 годині на автошляху “Красноармійськ — Артемівськ — Михайлівка” 23-річний водій автомобілю “Мерседес Віто” не впорався з керуванням при об’їзді перешкоди та здійснив наїзд на двох жінок — пішоходів, які рухались по правому краю проїжджої частини по ходу руху автомобілю. Внаслідок пригоди жінка 39 років від отриманих травм померла у лікарні міста Мирноград, а 15-річна дівчина, донька загиблої отримала тілесні ушкодження.

Відомості за цим фактом внесені в Єдиний реєстр досудових розслідувань за попередньою кваліфікацією ч. 2 ст. 286 Кримінального кодексу України (порушення правил безпеки дорожнього руху особами, які керують транспортними засобами, якщо вони спричинили смерть потерпілого). Проводиться слідство.