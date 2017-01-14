Микроавтобус наехал на мать с подростком в Донецкой области, женщина погибла
Киев • УНН
МАРИУПОЛЬ-КИЕВ. 14 января. УНН. Вчера, 13 января, в селе Малиновка Покровского района Донецкой области произошло ДТП, в результате которого погибла женщина, а ее 15-летняя дочь получила телесные повреждения. Об этом проинформировали в Покровском отделе полиции Донецкой области, сообщает УНН.
В 14:40 часов на автодороге "Красноармейск-Артемовск-Михайловка" 23-летний водитель автомобиля "Мерседес Вито" не справился с управлением при объезде препятствия и совершил наезд на двух женщин - пешеходов, которые двигались по правому краю проезжей части по ходу движения автомобиля. В результате происшествия женщина 39 лет от полученных травм скончалась в больнице города Мирноград, а 15-летняя девушка, дочь погибшей получила телесные повреждения.
Сведения по данному факту внесены в Единый реестр досудебных расследований с предварительной квалификацией ч. 2 ст. 286 Уголовного кодекса Украины (нарушение правил безопасности дорожного движения лицами, управляющими транспортными средствами, если они повлекли смерть потерпевшего). Проводится следствие.