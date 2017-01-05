Миколаївський морський порт завтра оголосить початок льодової кампанії
Київ • УНН
МИКОЛАЇВ-КИЇВ. 5 січня. УНН. У зв’язку з погіршенням погодних умов, 6 січня на території Миколаївського морського порту буде оголошено початок льодової кампанії. Про це УНН повідомили у прес-службі порту.
Як зазначили в адміністрації порту, через інтенсивне льодоутворення, яке створює труднощі для безпечного судноплавства в Миколаївському порту, з метою забезпечення чіткої та ефективної роботи порту, а також керуючись п.4.2.2 “Обов’язкових постанов по морському порту” капітаном порту буде оголошено початок льодової кампанії 2017 року.
Введення льодової кампанії в порту передбачає дотримання особливих умов і порядку проведення суден від каналу до порту. Проведення судів до Миколаївського порту проводиться у складі льодових караванів.
Станом на 5 січня згуртованість льоду в Миколаївському морському порту варіюється від 5 до 10 балів та товщина льоду від 3 до 7 сантиметрів залежно від району порту.
За інформацією капітана порту, погодні умови досить сприятливі, лід легкопрохідний, тому наразі підстав для хвилювання немає.
Нагадаємо, за прогнозами Укргідрометцентру, внаслідок переміщення в Україну активного циклону з Чорного моря протягом 6-8 січня 2017 року на території Одеської, Миколаївської, Кіровоградської, Черкаської, Полтавської, Сумської, південних районів Київської, східних районів Вінницької областей очікуються сильні снігопади з утворенням снігового покриву висотою 25-30 см, на Одещині та Миколаївщині до 35 см.