Николаевский морской порт завтра объявит начало ледовой кампании
Киев • УНН
НИКОЛАЕВ-КИЕВ. 5 января. УНН. В связи с ухудшением погодных условий, 6 января на территории Николаевского морского порта будет объявлено начало ледовой кампании. Об этом сообщили УНН в пресс-службе порта.
Как отметили в администрации порта, из-за интенсивного ледообразования, которое создает трудности для безопасного судоходства в Николаевском порту, с целью обеспечения четкой и эффективной работы порта, а также руководствуясь п.4.2.2 "Обязательных постановлений по морскому порту" капитаном порта будет объявлено начало ледовой кампании 2017 года.
Введение ледовой кампании в порту предполагает соблюдение особых условий и порядка проведения судов от канала к порту. Проведение судов в Николаевский порт проводится в составе ледовых караванов.
По состоянию на 5 января сплоченность льда в Николаевском морском порту варьируется от 5 до 10 баллов и толщина льда от 3 до 7 сантиметров в зависимости от района порта.
По информации капитана порта, погодные условия достаточно благоприятные, лед легкопроходимый, поэтому пока оснований для беспокойства нет.
Напомним, по прогнозам Укргидрометцентра, в результате перемещения в Украину активного циклона с Черного моря в течение 6-8 января 2017 г. на территории Одесской, Николаевской, Кировоградской, Черкасской, Полтавской, Сумской, южных районов Киевской, восточных районов Винницкой областей ожидаются сильные снегопады с образованием снежного покрова высотой 25-30 см, в Одесской и Николаевской до 35 см.