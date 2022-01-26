Михайло Поплавський: "Ми презентуємо українські драйв-тренди!"

"Це потужний інструмент популяризації та розкрутки Національного університету культури і мистецтв, підтримки його іміджу та лояльності до бренду. До речі, цього року саме через соцмережі ми набрали студентів. Зараз йде інформаційно-інтелектуальна світова революція, битва мізків. Все це збіглося з економічною кризою, коронавірусом, що вибило багатьох людей зі звичного ритму життя і ще більше занурило в соціальні мережі. Особливо молодь, яка майже не дивиться телевізор, на жаль, мало читає книги", - розповів Поплавський.

Він додав, що з цією цільовою аудиторією потрібно спілкуватися молодіжним сленгом.

"Тому я створюю сучасний україномовний контент, просуваю його у світовий інформаційний простір через соціальні мережі. Це мій стратегічний план. Ми готуємо українських блогерів, лідерів думок 21 століття. І відкриття в Університеті культури першого в світі та в Україні ТікТок факультету - теж частина цього великого плану", - пояснив ректор.

На запитання журналіста, скільки він заробляє в соцмережах, Поплавський відповів, що вони - виключно іміджевий інструмент для популяризації університету.

"Краща монетизація - це довіра і повага, їх не купиш. Ми створюємо українські проекти і популяризуємо їх. Хочу, щоб наші українські тренди були в топі і світ знайомився з нашою культурою, піснею, кухнею, традиціями. Ми повинні показати, що українське - це модно, це в тренді, за цим майбутнє!", - заявив він.

Щоб витримувати конкуренцію з молодими блогерами, потрібно системно працювати в соцмережах, переконаний ректор Київського університету культури.

"Аналізувати тенденції та створювати власні українські тренди, бути унікальним і цікавим. Комунікувати з фоловерами, залучати до обговорення, робити контент-аналіз і висновки, що цікаве їм. Дивувати креативними підходами і представляти якісні драйв-тренди. Здивувати - значить перемогти! - розповів Поплавський. - Щопонеділка я проводжу прямі ефіри, спілкуюся з передплатниками і відповідаю на їхні гострі запитання. Я розігрую призи, гроші, машини для українців. Невимушеними розмовами, гумором, піснями, танцями, мемами ми залучаємо все більше нової української аудиторії, охоплення 83% саме в Україні - це хороший результат. Щоб завоювати та утримувати аудиторію, потрібно апелювати до емоцій і почуттів і управляти її енергією".

Контекст

У жовтні 2021 року комунікаційна група dentsu Ukraine і дослідницька компанія HypeAuditor підготували рейтинг лідерів думок в Instagram і TikTok на українському ринку. Поплавський став лідером рейтингу в Instagram, у нього 4,6 млн передплатників, 83% з них - з України. Про це писав профільний маркетинговий портал MMR.

Український сервіс пошуку та перевірки блогерів trendHERO в кінці грудня минулого року опублікував рейтинг блогерів України в 2021 році за приростом передплатників. Поплавський наростив свою аудиторію майже на 5 млн передплатників протягом року і вийшов на перше місце зі значним відривом від найближчих конкурентів. Зараз у нього 6,4 млн передплатників.



