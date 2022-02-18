Ми на вас чекаємо, ми створимо усі умови, щоб ви відчували, що ви не одні — Ірина Верещук завернулась до мешканців ТОТ
Київ • УНН
КИЇВ. 18 лютого. УНН. Віце-прем’єр-міністр — міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук закликала мешканців тимчасово окупованих територій по можливості прибути на контрольовану територію України, передає УНН.
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“Я хочу звернутися до людей, які вирішують, що їм робити. Я говорю про людей, які перебувають на ТОТ, бояться за свої сім’ї. Їдьте до нас. Ми вас чекаємо. Ми створимо усі можливі умови для того, щоб ви мали де жити, що їсти, відчували, що ви не одні”, — запевнила вона.
Вона також наголосила, що Україна чітко відрізняє, те, що відбувається на ТОТ.
“Україна не є ворогом для мирних мешканців ОРДЛО, це — наші люди. Наш ворог — це російський окупант. Ми чітко відрізняємо те, що відбувається сьогодні на ТОТ, ми бачимо як російські окупанти нагнітають ситуацію, створюють інформаційне тло, на якому розпочинаються панічні настрої. РФ хоче розхитати ситуацію, змусити нас йти на поступки”, — сказала вона.
Верещук висловила занепокоєння щодо розхитування ситуації інформаційно.
“Ми, влада, звертаємося до всіх, хто розуміє важливість процесів, які відбуваються в Україні і навколо України. Будь ласка, не розхитуйте ситуацію, не завдавайте шкоди ані собі, ані родинам, ані державі”, — підкреслила вона.