Метро "Лук'янівська" у Києві відновило роботу після ворожого удару

Станція столичного метро "Лукʼянівська" відновила свою роботу після пошкоджень внаслідок ворожої атаки 18 січня. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

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"Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу. Після пошкоджень, спричинених ворожим обстрілом, станція знову приймає пасажирів", - ідеться у повідомленні.

Вхід і вихід працюють у напрямку ТЦ "Квадрат", а вихід у напрямку вул. Юрія Іллєнка тимчасово зачинений.

Нагадаємо

Раніше УНН писав, що внаслідок ранкової атаки рф на Шевченківський район Києва загинули троє людей. Пошкоджено торгівельний центр, станцію метро "Лук'янівська" та інші об'єкти інфраструктури.