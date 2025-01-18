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Метро "Лук'янівська" у Києві відновило роботу після ворожого удару

Метро "Лук'янівська" у Києві відновило роботу після ворожого удару

Київ • УНН

 • 42181 перегляди

Станція метро "Лук'янівська" відновила роботу після пошкоджень від ракетного удару рф 18 січня. Вхід і вихід працюють лише у напрямку ТЦ "Квадрат".

Станція столичного метро "Лукʼянівська" відновила свою роботу після пошкоджень внаслідок ворожої атаки 18 січня. Про це повідомляє КМДА, пише УНН.

Деталі

"Станція метро "Лук’янівська" відновила роботу. Після пошкоджень, спричинених ворожим обстрілом, станція знову приймає пасажирів", - ідеться у повідомленні.

Вхід і вихід працюють у напрямку ТЦ "Квадрат", а вихід у напрямку вул. Юрія Іллєнка тимчасово зачинений.

Нагадаємо 

Раніше УНН писав, що внаслідок ранкової атаки рф на Шевченківський район Києва загинули троє людей. Пошкоджено торгівельний центр, станцію метро "Лук'янівська" та інші об'єкти інфраструктури.

Аліна Волянська

Аліна Волянська

ВійнаКиїв
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