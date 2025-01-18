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Метро "Лукьяновская" в Киеве возобновило работу после вражеского удара

Киев  •  УНН

 • 11039 просмотра

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Станция метро «Лукьяновская» возобновила работу после повреждений от ракетного удара рф 18 января. Вход и выход работают только в направлении ТЦ «Квадрат».

Станция столичного метро "Лукьяновская" возобновила свою работу после повреждений в результате вражеской атаки 18 января. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.

Детали

"Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу. После повреждений, вызванных вражеским обстрелом, станция снова принимает пассажиров", - говорится в сообщении.

Вход и выход работают в направлении ТЦ "Квадрат", а выход в направлении ул. Юрия Ильенко временно закрыт.

Напомним 

Ранее УНН писал, что в результате утренней атаки рф на Шевченковский район Киева погибли три человека. Повреждены торговый центр, станция метро "Лукьяновская" и другие объекты инфраструктуры.

Алина Волянская

Алина Волянская

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