Метро "Лукьяновская" в Киеве возобновило работу после вражеского удара
Киев • УНН
Станция метро «Лукьяновская» возобновила работу после повреждений от ракетного удара рф 18 января. Вход и выход работают только в направлении ТЦ «Квадрат».
Станция столичного метро "Лукьяновская" возобновила свою работу после повреждений в результате вражеской атаки 18 января. Об этом сообщает КГГА, пишет УНН.
Детали
"Станция метро "Лукьяновская" возобновила работу. После повреждений, вызванных вражеским обстрелом, станция снова принимает пассажиров", - говорится в сообщении.
Вход и выход работают в направлении ТЦ "Квадрат", а выход в направлении ул. Юрия Ильенко временно закрыт.
Напомним
Ранее УНН писал, что в результате утренней атаки рф на Шевченковский район Киева погибли три человека. Повреждены торговый центр, станция метро "Лукьяновская" и другие объекты инфраструктуры.