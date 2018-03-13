Мешканця Донеччини судитимуть за спробу вбивства 6-місячного хлопчика

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КИЇВ. 13 березня. УНН. Прокуратура скерувала до суду обвинувальний акт стосовно чоловіка, який намагався вбити 6-місячного хлопчика. Про це УНН повідомили у прес-службі Донецької обласної прокуратури.

За процесуального керівництва Волноваської місцевої прокуратури завершено досудове розслідування кримінального провадження за фактом замаху на вбивство 6-місячного хлопчика у смт. Нікольське.

Слідством встановлено, що у листопаді 2017 року 42-річний раніше неодноразово судимий чоловік, перебуваючи у стані алкогольного сп’яніння, посварився із своєю співмешканкою. У той час, коли жінка пішла до поліції писати стосовно нього заяву, він, залишившись наодинці з її сином, який лежав на ліжку та плакав, схопив його за обличчя, закрив долонею рот, а пальцями затиснув ніс. Після цього зловмисник накрив обличчя малюка подушкою та почав душити.

Як повідомили у прокуратурі, дії обвинуваченого були припинені співробітником поліції. Дитину із тілесними ушкодженнями було госпіталізовано до лікувальної установи.

На теперішній час обвинувальний акт за ч. 3 ст. 15 п. 2 ч. 2 ст. 115 (замах на умисне вбивство малолітньої дитини) Кримінального кодексу України скеровано до суду для розгляду по суті.

Санкція статті передбачає покарання у вигляді позбавленням волі на строк від десяти до п'ятнадцяти років або довічним позбавленням волі.

Нагадаємо, у Кропивницькому матір підозрюється у вбивстві 12-річної доньки

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