Мер Мелітополя: за останні два тижні десь на 5-7 км лінію фронту відсунули від Запоріжжя

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"... за останні два тижні десь на 5-7 км лінія фронту відсунута від Запоріжжя. Тож деокупація і міста Мелитополя буде. Й інших тимчасово окупованих територій... Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі на найближчі часи", - повідомив міський голова.

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Російські окупанти в Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до рф. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове "соціальне опитування".