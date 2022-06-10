Мер Мелітополя: за останні два тижні десь на 5-7 км лінію фронту відсунули від Запоріжжя
Київ • УНН
КИЇВ. 10 червня. УНН. За останні два тижні десь на 5-7 км лінія фронта відсунута від Запоріжжя. Тож деокупація Мелітополя буде. Про це повідомив міський голова Мелітополя Іван Федоров в ефірі телерадіомарафону, передає УНН.
Цитата
"... за останні два тижні десь на 5-7 км лінія фронту відсунута від Запоріжжя. Тож деокупація і міста Мелитополя буде. Й інших тимчасово окупованих територій... Саме такий порядок денний ставлять наші захисники собі на найближчі часи", - повідомив міський голова.
Раніше
Іван Федоров повідомив, що окупаційні війська росії скоро покинуть Мелітополь.
Нагадаємо
Російські окупанти в Херсонській області продовжують готувати підґрунтя для проведення псевдореферендуму щодо можливого приєднання до рф. Зокрема, для цього на захоплених територіях області проводять фейкове "соціальне опитування".