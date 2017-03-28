Мер Києва прокоментував стан ремонту станції метро "Лівобережна"
Київ • УНН
КИЇВ. 28 березня. УНН. Мер Києва Віталій Кличко прокоментував ситуацію з ремонтом станції київського метрополітену “Лівобережна”, через проведення в столиці пісенного конкурсу “Євробачення 2017”, передає УНН з посиланням на Facebook.
“Друзі! Зараз в соціальних мережах розгорнулося жваве (а подекуди емоційне) обговорення вигляду, якості і облаштованості оновленого виходу з метро “Лівобережна”, який нещодавно відкрили. Хочу відзначити, що у п’ятницю, під час перевірки прилеглого мікрорайону щодо його підготовки до проведення Євробачення, я був на “Лівобережці,” — написав на своїй сторінці в Facebook.
Після інспекції мер зібрав робочу нараду і, зокрема, доручив: перевірити відповідність виконаних робіт проекту, завершити виконання оздоблювальних робіт на станції і перевірити можливість (згідно з проектом) облаштування безбар’єрного доступу до виходу з метро “Лівобережна”.
В.Кличко зазначив, що роботи на цій станції не завершені і ще тривають. Відкрили поки один вихід з метро — східний вестибюль, а вихід до готелю “Турист” відкриється в кінці квітня.
Як повідомляв УНН, оновлений вестибюль на станції метро “Лівобережна” відкрили в Києві.