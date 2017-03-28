Мэр Киева прокомментировал состояние ремонта станции метро "Левобережная"
Киев • УНН
КИЕВ. 28 марта. УНН. Мэр Киева Виталий Кличко прокомментировал ситуацию с ремонтом станции киевского метрополитена "Левобережная", из-за проведения в столице песенного конкурса "Евровидение 2017", передает УНН со ссылкой на Facebook.
"Друзья! Сейчас в социальных сетях развернулось оживленное (а иногда эмоциональное) обсуждение вида, качества и обустройства обновленного выхода из метро "Левобережная", который недавно открыли. Хочу отметить, что в пятницу, во время проверки прилегающего микрорайона по его подготовке к проведению Евровидения, я был на "Левобережке", - написал на своей странице в Facebook.
После инспекции мэр собрал рабочее совещание и, в частности, поручил: проверить соответствие выполненных работ проекту, завершить выполнение отделочных работ на станции и проверить возможность (согласно проекту) устройства безбарьерного доступа к выходу из метро "Левобережная".
В.Кличко отметил, что работы на этой станции не завершены и продолжаются. Открыли пока один выход из метро - восточный вестибюль, а выход к гостинице "Турист" откроется в конце апреля.
Как сообщал УНН, обновленный вестибюль на станции метро "Левобережная" открыли в Киеве.