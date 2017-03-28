Мэр Киева прокомментировал состояние ремонта станции метро "Левобережная"

"Друзья! Сейчас в социальных сетях развернулось оживленное (а иногда эмоциональное) обсуждение вида, качества и обустройства обновленного выхода из метро "Левобережная", который недавно открыли. Хочу отметить, что в пятницу, во время проверки прилегающего микрорайона по его подготовке к проведению Евровидения, я был на "Левобережке", - написал на своей странице в Facebook.

После инспекции мэр собрал рабочее совещание и, в частности, поручил: проверить соответствие выполненных работ проекту, завершить выполнение отделочных работ на станции и проверить возможность (согласно проекту) устройства безбарьерного доступа к выходу из метро "Левобережная".

В.Кличко отметил, что работы на этой станции не завершены и продолжаются. Открыли пока один выход из метро - восточный вестибюль, а выход к гостинице "Турист" откроется в конце апреля.

Как сообщал УНН, обновленный вестибюль на станции метро "Левобережная" открыли в Киеве.