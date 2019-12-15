Не так зрозуміли: Ґрета Тунберг вибачилася за заклик "страчувати" політиків

КИЇВ. 15 грудня. УНН. Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг вибачилася за свій заклик "поставити до стіни" політиків. Вона пояснила,що у шведській мові таке словосполучення означає не "поставити когось до стіни, щоб розстріляти", а притягнути до відповідальності. Про це вона написала у своєму Twitter, передає УНН.