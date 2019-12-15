Не так зрозуміли: Ґрета Тунберг вибачилася за заклик "страчувати" політиків
Київ • УНН
КИЇВ. 15 грудня. УНН. Шведська екоактивістка Ґрета Тунберг вибачилася за свій заклик "поставити до стіни" політиків. Вона пояснила,що у шведській мові таке словосполучення означає не "поставити когось до стіни, щоб розстріляти", а притягнути до відповідальності. Про це вона написала у своєму Twitter, передає УНН.
"Вчора я сказала, що ми повинні притягнути до відповідальності наших лідерів, і, на жаль, сказала "поставити їх на стіну". Швецькою: "att ställa någon mot väggen" (ставити когось до стіни) означає притягнути когось до відповідальності", - зазначила Тунберг.
Активістка додала, що вона і весь шкільний страйковий рух проти насилля.
"... імпровізувати виступи другою мовою. Але звичайно прошу вибачення, якщо хтось це неправильно зрозумів. Я можу висловити той факт, що я - як і весь шкільний страйковий рух - проти будь-якої можливої форми насильства. Само собою зрозуміло, але я все одно говорю", - додала вона.
Нагадаємо, Ґрета Тунберг виступила на екопротесті в Турині, присвяченому саміту Рамкової конвенції ООН про зміну клімату (COP-25). Там вона заявила, що екоактивіст мають продовжувати тиск на політиків, щоб ті відповідали за свої вчинки.
"Ми подбаємо про те, щоб поставити їх до стіни, й вони змушені будуть виконувати свою роботу, щоб захистити наше майбутнє", - наголосила Тунберг.
ЇЇ заклик про стіну набув широкого резонансу, так як у багатьох мовах він означає розстріл.
Нагадаємо, 16-річна екоактивістка зі Швеції Ґрета Тунберг визнана людиною 2019 року за версією журналу Time.