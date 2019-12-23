Медведєв назвав умову зняття санкцій РФ з України
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Прем’єр-міністр Росії Дмитро Медведєв заявив, що Москва готова розглянути питання про санкції з України, але ініціатива “повинна виходити від Києва”, пише УНН з посиланням на російське агентсво ТАСС.
“Ми ж їм (українській стороні) завжди говорили: хочете, ми навіть готові розглянути і питання про санкції в двосторонньому порядку, але для цього повинна бути якась ініціатива з вашого боку, тому що ви їх спочатку ввели”, — сказав голова уряду РФ журналістам, відповідаючи на питання ТАСС.
При цьому глава кабінету міністрів звернув увагу на той факт, що РФ залишається для України “найбільшим ринком і найбільшим торговим партнером”. За оцінкою Медведєва, що обсяги співпраці двох країн, які залишаються наразі, значущі і для РФ, і для України.
При цьому Медведєв не виключив відновлення контактів з українським колегою в майбутньому, але поки цього не планується. “Не плануються (контакти) між керівниками урядів РФ і України”, — сказав глава кабінету міністрів. Він нагадав, що “зараз контакти перервані”, прем’єр-міністри не телефонують і не переписуються. При цьому він зазначив, що окремі представники уряду РФ, наприклад, віце-прем’єр Дмитро Козак і міністр енергетики Олександр Новак, спілкуються зі своїми українськими колегами.
“Я нічого не виключаю, хочуть — будь ласка”, — сказав Медведєв про можливість відновлення контактів на рівні прем’єр-міністрів двох країн.
Додамо, що сьогодні прем’єр-міністр РФ Дмитро Медведєв доручив уряду Російської Федерації простежити за тим, щоб рішення про врегулювання суперечок між “Газпромом” і “Нафтогазом” були виконані.