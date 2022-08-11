Медичні та комунальні послуги не є колабораційною діяльністю: нові законопроєкти від Мінреінтеграції
Київ • УНН
КИЇВ. 11 серпня. УНН. Мінреінтеграції запропонувало два законопроєкти, де вказано чіткий перелік діяльностей, які не являються колабораціонізмом. Також не буде каратися примусова співпраця з окупантами. Про це на брифінгу повідомила віцепрем'єр-міністр – міністр з питань реінтеграції тимчасово окупованих територій України Ірина Верещук, передає УНН.
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«Каратиметься лише добровільне провадження господарської діяльності у взаємодії з державою-агресором та незаконними органами влади за винятком випадків, визначених законом. І у законі чітко такі випадки передбачені. Також ми чітко прописали, що, до прикладу, доставка пенсії, надання медичних послуг, житлово-комунальних послуг, робота банків не є колабораційною діяльністю», – повідомила Верещук.
Нагадаємо
Державне бюро розслідувань з 24 лютого відкрило вже 752 провадження щодо зрадників та колаборантів.