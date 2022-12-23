Медіамагнат Майкл Блумберг хоче купити Wall Street Journal або Washington Post - Axios
Київ • УНН
КИЇВ. 23 грудня. УНН. Майкл Блумберг висловив бажання володіти відомою газетою, але поки що не зв'язувався з Рупертом Мердоком, щоб обговорити можливе придбання його флагманського видання Wall Street Journal, повідомили джерела Axios, знайомі з цим питанням, пише УНН.
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Новинний веб-сайт Axios повідомив раніше в п'ятницю, що мільярдер, власник Bloomberg , зацікавлений у придбанні Dow Jones, материнської компанії WSJ Мердока або Washington Post у Джеффа Безоса, з посиланням на джерело, знайоме з мисленням Bloomberg.
Джерела повідомили агентству Reuters, що ніхто не звертався з цим питанням до WSJ, а представник Washington Post заявив, що воно не продається.
Джерела повідомили Reuters, що будь-яке придбання дасть 80-річному мільярдеру трофейну медіа-власність для висвітлення його політичних планів, таких як боротьба зі зміною клімату. "Таке злиття створить гіганта фінансових даних та новин, зміцнить контроль над галуззю 12-ї найбагатшої людини у світі та приверне увагу антимонопольних органів", - йдеться в повідомленні.
Згідно зі звітом Axios, Bloomberg вважає Dow Jones, також видавця Barron's і MarketWatch, ідеальним варіантом, але купив би Post, якби засновник Amazon Безос був зацікавлений у продажу.
На даний момент Bloomberg не зв'язався з Мердоком і не веде активних переговорів з ним, повідомило Reuters джерело, знайоме з цим питанням, додавши, що незрозуміло, чи Мердок готовий розглянути пропозицію.
Експерти з антимонопольного законодавства зійшлися на думці, що злиття відділів ділових новин Bloomberg і Dow Jones викличе серйозну увагу з боку регулюючих органів США, особливо з урахуванням того, що адміністрація Байдена прийняла рішучіший підхід до забезпечення дотримання антимонопольного законодавства.
За словами деяких експертів, компанії можуть бути змушені відмовитись від своїх бізнес-холдингів, щоб заспокоїти чиновників, стурбованих забезпеченням конкуренції на ринку ділових новин.
У жовтні Руперт Мердок почав процес, який міг об'єднати його медіа-імперію, News Corp і Fox Corp, майже через десятиліття після поділу компаній. Однак ця пропозиція зустріла різкий опір кількох акціонерів, які заявили, що злиття не дозволить реалізувати повну вартість News Corp.
Reuters конкурує з Bloomberg News, підрозділом Bloomberg LP, як постачальник фінансових новин.