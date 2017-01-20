Майновий комплекс вартістю 41 млн грн повернули державі
Київ • УНН
КИЇВ. 20 січня. УНН. На Житомирщині цілісний майновий комплекс “Головинський кар’єр” вартістю 41 млн грн, який перебував у незаконному користуванні, повернули державі. Про це УНН повідомили у прес-службі СБУ.
Встановлено, що після закінчення строку оренди кар’єра приватний орендар продовжив протиправне використання державного майна. Також ділки намагалися через суд узаконити користування Головинським родовищем лабрадориту, що призвело би до знецінення майнового комплексу. За результатами проведених слідчих (розшукових) дій 20 січня 2017 року майновий комплекс повернуто Фонду державного майна України.
За фактом справи відкрито кримінальне провадження за ч. 2 ст. 364-1 Кримінального кодексу України.