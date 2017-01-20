Имущественный комплекс стоимостью 41 млн грн вернули государству
Киев • УНН
КИЕВ. 20 января. УНН. В Житомирской области целостный имущественный комплекс "Головинский карьер" стоимостью 41 млн грн, который находился в незаконном пользовании, вернули государству. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.
Установлено, что после окончания срока аренды карьера частный арендатор продолжил противоправное использование государственного имущества. Также дельцы пытались через суд узаконить пользование Головинским месторождением лабрадорита, что привело бы к обесцениванию имущественного комплекса. По результатам проведенных следственных (розыскных) действий 20 января 2017 года имущественный комплекс возвращен Фонду государственного имущества Украины.
По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.