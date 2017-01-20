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Информационное агенство «Украинские Национальные Новости»

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Имущественный комплекс стоимостью 41 млн грн вернули государству

Имущественный комплекс стоимостью 41 млн грн вернули государству

Киев • УНН

 • 10873 просмотра

КИЕВ. 20 января. УНН. В Житомирской области целостный имущественный комплекс "Головинский карьер" стоимостью 41 млн грн, который находился в незаконном пользовании, вернули государству. Об этом УНН сообщили в пресс-службе СБУ.

Установлено, что после окончания срока аренды карьера частный арендатор продолжил противоправное использование государственного имущества. Также дельцы пытались через суд узаконить пользование Головинским месторождением лабрадорита, что привело бы к обесцениванию имущественного комплекса. По результатам проведенных следственных (розыскных) действий 20 января 2017 года имущественный комплекс возвращен Фонду государственного имущества Украины.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.

 

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