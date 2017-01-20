Имущественный комплекс стоимостью 41 млн грн вернули государству

Установлено, что после окончания срока аренды карьера частный арендатор продолжил противоправное использование государственного имущества. Также дельцы пытались через суд узаконить пользование Головинским месторождением лабрадорита, что привело бы к обесцениванию имущественного комплекса. По результатам проведенных следственных (розыскных) действий 20 января 2017 года имущественный комплекс возвращен Фонду государственного имущества Украины.

По факту дела открыто уголовное производство по ч. 2 ст. 364-1 Уголовного кодекса Украины.