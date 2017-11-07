Масштабне ДТП під Києвом: три авто зіштовхнулись, рух – перекрито

"ДТП з постраждалими в Києві на Дніпропетровському шосе.

Зіткнулися три автомобілі... Машини отримали сильні механічні пошкодження. На місці працюють швидка допомога і патрульна поліція. Очікують слідчо-оперативну группу", - йдеться у повідомленні.

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За даними ресурсу, рух на місці ДТП – перекрито.