Масштабне ДТП під Києвом: три авто зіштовхнулись, рух – перекрито
Київ • УНН
КИЇВ. 7 листопада. УНН. Масштабне ДТП під Києвом на Дніпропетровському шосе: Таврія, Ауді і сміттєвоз, є постраждалий, передає УНН із посиланням на dtp.kiev.ua.
"ДТП з постраждалими в Києві на Дніпропетровському шосе.
Зіткнулися три автомобілі... Машини отримали сильні механічні пошкодження. На місці працюють швидка допомога і патрульна поліція. Очікують слідчо-оперативну группу", - йдеться у повідомленні.
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За даними ресурсу, рух на місці ДТП – перекрито.