Масштабное ДТП под Киевом: три авто столкнулись, движение - перекрыто

"ДТП с пострадавшими в Киеве на Днепропетровском шоссе.

Столкнулись три автомобиля ... Машины получили сильные механические повреждения. На месте работают скорая помощь и патрульная полиция. Ожидается следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.

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По данным ресурса, движение на месте ДТП - перекрыто.