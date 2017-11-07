Масштабное ДТП под Киевом: три авто столкнулись, движение - перекрыто
Киев • УНН
КИЕВ. 7 ноября. УНН. Масштабное ДТП под Киевом на Днепропетровском шоссе: Таврия, Ауди и мусоровоз, есть пострадавший, передает УНН со ссылкой на dtp.kiev.ua.
"ДТП с пострадавшими в Киеве на Днепропетровском шоссе.
Столкнулись три автомобиля ... Машины получили сильные механические повреждения. На месте работают скорая помощь и патрульная полиция. Ожидается следственно-оперативная группа", - говорится в сообщении.
ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: ДТП в Киеве: четыре "скорых", пострадали по меньшей мере пять человек
По данным ресурса, движение на месте ДТП - перекрыто.