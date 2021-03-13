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Маліновський допоміг “Аталанті” виграти поєдинок у Серії А

Київ • УНН

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КИЇВ. 13 березня. УНН. У рамках 27-го туру італійської Серії А “Аталанта” півзахисників національної збірної України Руслана Маліновського та Віктора Коваленка на власному полі приймала “Спецію”, інформує УНН з посиланням на УАФ.

Деталі

Маліновський з’явився у грі на 66-й хвилині й допоміг своїй команді здобути перемогу — 3:1. У переможців голи забивали двічі Пашаліч та ще Муріель.

Коваленко провів увесь матч в запасі господарів поля.

Маючи на рахунку 52 очки, “Аталанта” перебуває на четвертій сходинці турнірної таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Доповнення

Маліновський відіграв 24 поєдинки в Серії А нинішньої кампанії та забив два рази при 3-х ассистах.

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