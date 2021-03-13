Маліновський допоміг “Аталанті” виграти поєдинок у Серії А

Деталі

Маліновський з’явився у грі на 66-й хвилині й допоміг своїй команді здобути перемогу — 3:1. У переможців голи забивали двічі Пашаліч та ще Муріель.

Коваленко провів увесь матч в запасі господарів поля.

Маючи на рахунку 52 очки, “Аталанта” перебуває на четвертій сходинці турнірної таблиці елітного дивізіону чемпіонату Італії.

Доповнення

Маліновський відіграв 24 поєдинки в Серії А нинішньої кампанії та забив два рази при 3-х ассистах.