Маліновський допоміг "Аталанті" перемогти клуб Фонсеки
Київ • УНН
КИЇВ. 26 вересня. УНН. У 5-му турі італійської Серії А "Аталанта" півзахисника національної збірної України Руслана Маліновського на виїзді зустрічалася з "Ромою", повідомляє УНН з посиланням на УАФ.
Маліновський удруге поспіль вийшов у стартовому складі бергамців, відіграв до 79-ї хвилини, а сам матч закінчився перемогою його команди з рахунком 2:0. Авторами забитих м’ячів став Дуван Сапата (71 хв) і Мартін де Рон (90).
В активі “Аталанти” 10 пунктів і третє місце в турнірній таблиці чемпіонату Італії. Натомість у команди екснаставника “Шахтаря” Паулу Фонсеки — “Роми”, 8 балів і 6 рядок.
Примітно, що завдяки перемозі над “Лаціо” 1:0, лідером чемпіонату залишився “Інтер”, який не втратив жодного балу (15).
Додамо, що в наступному турі “Аталанта” відправиться у гості до “Сассуоло” (11 в чемпіонаті).