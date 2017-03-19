Малайзійська поліція виявила нових підозрюваних у вбивстві Кім Чен Нама

“Я не заперечую того, що до вбивства причетні кілька осіб, включаючи північнокорейців, і ми використовуємо легальні канали для їх затримання”, — сказав Халід Абу Бакар журналістам. Генеральний інспектор, однак, відмовився назвати імена підозрюваних, але сказав, що один з них є “важливою персоною”.

Нагадаємо, Кім Чен Нама вбили 13 лютого за допомогою великої дози нервово-паралітичного токсину VX.

У зовнішньополітичному відомстві КНДР стверджують, що вбивство Кім Чен Нама, брата північнокорейського лідера Кім Чен Ина, стало результатом таємної політичної змови між США та Південною Кореєю.

Посол Північної Кореї в Куала-Лумпурі Кан Чхоль оголошений персоною нон грата в Малайзії.