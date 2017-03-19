Малайзийская полиция обнаружила новых подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

"Я не отрицаю того, что к убийству причастны несколько человек, включая северокорейцев, и мы используем легальные каналы для их задержания", - сказал Халид Абу Бакар журналистам. Генеральный инспектор, однако, отказался назвать имена подозреваемых, но сказал, что один из них является "важной персоной".

Напомним, Ким Чен Нама убили 13 февраля с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX.

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР утверждают, что убийство Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, стало результатом тайного политического сговора между США и Южной Кореей.

Посол Северной Кореи в Куала-Лумпуре Кан Чхоль объявлен персоной нон грата в Малайзии.