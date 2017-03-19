Малайзийская полиция обнаружила новых подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52550 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108017 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123406 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182601 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133082 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

Эксклюзив
Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126562 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

Эксклюзив
Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118635 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106609 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107631 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
11 марта, 06:59 • 103944 просмотра

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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Малайзийская полиция обнаружила новых подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

Малайзийская полиция обнаружила новых подозреваемых в убийстве Ким Чен Нама

Киев  •  УНН

 • 10373 просмотра

КИЕВ. 19 марта. УНН. Малайзийская полиция обнаружила новых подозреваемых в связи с убийством сводного брата северокорейского лидера Ким Чен Нама, о чем в воскресенье сообщил генеральный инспектор Малайзии. Об этом УНН сообщает со ссылкой на MalaysiaKini.

"Я не отрицаю того, что к убийству причастны несколько человек, включая северокорейцев, и мы используем легальные каналы для их задержания", - сказал Халид Абу Бакар журналистам. Генеральный инспектор, однако, отказался назвать имена подозреваемых, но сказал, что один из них является "важной персоной".

Напомним, Ким Чен Нама убили 13 февраля с помощью большой дозы нервно-паралитического токсина VX.

Во внешнеполитическом ведомстве КНДР утверждают, что убийство Ким Чен Нама, брата северокорейского лидера Ким Чен Ына, стало результатом тайного политического сговора между США и Южной Кореей.

Посол Северной Кореи в Куала-Лумпуре Кан Чхоль объявлен персоной нон грата в Малайзии.

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