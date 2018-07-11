Макрон впевнений, що збірна Франції виграє ЧС-2018

“Ми вийшли в фінал. До зустрічі в неділю, коли ми повинні здобути перемогу в цьому фіналі”, — йдеться в тексті послання Макрона, який був присутній на матчі в Санкт-Петербурзі. У вирішальному матчі турніру 2018 року, який пройде 15 липня на московському стадіоні “Лужники”, французи зустрінуться з переможцем матчу між збірними Хорватії та Англії.

“Вихід у фінал — це просто чудово, я пишаюся моєю командою, — заявив в інтерв’ю телеканалу TF-1 тренер збірної Дідьє Дешам. — Ми вже 40 днів разом і за цей час було багато всього, було чимало важкого, але таке життя спортивного колективу . Тепер заслуга в перемозі є для нас спільною. і якщо ми переможемо в фіналі і станемо чемпіонами світу, то це буде заслуга команди, тому що саме вона виходить на поле і веде там боротьбу ”.

Це третій випадок виходу французької збірної у фінал чемпіонату світу з футболу. Перший раз це вдалося французьким футболістам в 1998 році, коли вони здобули перемогу над збірною Бразилії. Другий раз ворота в фінал відкрилися для французів в 2006 році, після перемоги над збірною Італії.

On est en finale. Rendez-vous dimanche pour la rapporter. #FRABEL