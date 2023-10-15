Мадонна підтримала Україну на своєму концерті в Лондоні
Київ • УНН
КИЇВ. 15 жовтня. УНН. Відома американська виконавиця Мадонна розгорнула прапор України під час свого виступу в Лондоні в рамках свого світового турне. Відео з концерту розповсюдили в соціальній мережі Х, пише УНН.
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14 жовтня, на стадіоні The O2 Arena, відбувся перший концерт артистки в рамках світового турне на честь 40-річчя її музичної кар'єри під назвою Celebration. Зірка виконала понад 40 своїх найпопулярніших треків. Серед них – Don't Cry for Me Argentina. Під час його виконання артистка тримала український стяг.
Після виступу Мадонна розвернулася до глядачів спиною та попрямувала за куліси. Поруч із нею йшов танцівник із шоу-балету, на спині якого було написано NO WAR (ні війні).
Шанувальники підтримували співачку вигуками та гучними оплесками.
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