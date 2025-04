Мадонна поддержала Украину на своем концерте в Лондоне

Детали

14 октября, на стадионе The O2 Arena, состоялся первый концерт артистки в рамках мирового турне в честь 40-летия ее музыкальной карьеры под названием Celebration. Звезда исполнила более 40 своих самых популярных треков. Среди них – Don't Cry for Me Argentina. Во время его исполнения артистка держала украинский флаг.

После выступления Мадонна развернулась к зрителям спиной и направилась за кулисы. Рядом с ней шел танцовщик из шоу-балета, на спине которого было написано NO WAR (нет войне).

Поклонники поддерживали певицу возгласами и громкими аплодисментами.

