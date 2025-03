М.Рютте про вибори: Нідерланди після Д.Трампа і Brexit сказали: Досить шкідливого популізму

“Це був вечір, коли Нідерланди після Д.Трампа і Brexit сказали: Досить шкідливого популізму,” — сказав він.

Голландський прем’єр також назвав високу явку на виборах — 82% — “фестивалем демократії”.

У свою чергу лідер популістської Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс, який посів друге місце на парламентських виборах в країні, повідомив у Twitter, що продовжить боротьбу за владу з прем’єр-міністром Марком Рютте.

“Виборці Партії свободи — спасибі! Ми виграли місця! Перший приріст! І Рютте від мене аж ніяк не позбувся!” — написав Г.Вілдерс.

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af!!

— Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15 марта 2017 г.

Так він прокоментував результат своєї партії на виборах, яка отримала на чотири місця в нижній палаті парламенту більше, але не змогла добитися раніше прогнозованого за соцопитуваннями першого місця в гонці.

Згідно з екзит-полів, на виборах у Голландії перше місце посіла “Народна партія свободи і демократії” чинного прем’єр-міністра Марка Рютте, який очолює уряд країни з 2010 року. Вона одержала 31 мандат з 150 в нижній палаті парламенту, в той час як партія лідера прихильників виходу з ЄС Герта Вілдерса — лише 19. Явка на виборах була найвищою за 30 років.