М.Рютте про вибори: Нідерланди після Д.Трампа і Brexit сказали: Досить шкідливого популізму
Київ • УНН
КИЇВ. 16 березня. УНН. Прем’єр-міністр Нідерландів Марк Рютте, виступаючи перед прихильниками після завершення парламентських виборів, заявив, що Нідерланди сказали “Ні” популізму, передає УНН з посиланням на The Guardian.
“Це був вечір, коли Нідерланди після Д.Трампа і Brexit сказали: Досить шкідливого популізму,” — сказав він.
Голландський прем’єр також назвав високу явку на виборах — 82% — “фестивалем демократії”.
У свою чергу лідер популістської Партії свободи Нідерландів Герт Вілдерс, який посів друге місце на парламентських виборах в країні, повідомив у Twitter, що продовжить боротьбу за владу з прем’єр-міністром Марком Рютте.
“Виборці Партії свободи — спасибі! Ми виграли місця! Перший приріст! І Рютте від мене аж ніяк не позбувся!” — написав Г.Вілдерс.
PVV-stemmers bedankt!
We hebben zetels gewonnen!
Eerste winst is binnen!
En Rutte is nog lang niet van mij af!!
Так він прокоментував результат своєї партії на виборах, яка отримала на чотири місця в нижній палаті парламенту більше, але не змогла добитися раніше прогнозованого за соцопитуваннями першого місця в гонці.
Згідно з екзит-полів, на виборах у Голландії перше місце посіла “Народна партія свободи і демократії” чинного прем’єр-міністра Марка Рютте, який очолює уряд країни з 2010 року. Вона одержала 31 мандат з 150 в нижній палаті парламенту, в той час як партія лідера прихильників виходу з ЄС Герта Вілдерса — лише 19. Явка на виборах була найвищою за 30 років.