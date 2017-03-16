М.Рютте о выборах: Нидерланды после Д.Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного популизма

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Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача
06:47 • 52550 просмотра

Как распознать пневмонию: симптомы и советы врача

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП
11 марта, 20:55 • 108017 просмотра

США уже восстановили безопасность помощь Украине - ОП

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф
11 марта, 18:08 • 123406 просмотра

Украина готова принять предложение США о 30-дневном режиме прекращения огня при условии одновременного выполнения рф

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.
11 марта, 18:02 • 182601 просмотра

США немедленно отменяют паузу в обмене разведывательными данными и восстанавливают безопасность помощи Украине.

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года
11 марта, 14:39 • 133082 просмотра

Инфляция в Украине достигла 13,4%: что будет с ценами до конца года

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Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР
11 марта, 14:12 • 126562 просмотра

Между КНДР и рф продолжается сотрудничество по поставкам живой силы - ГУР

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Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО
11 марта, 13:46 • 118635 просмотра

Украина поддерживает постоянную коммуникацию с TikTok, он оперативно блокирует страницы с дезинформацией рф – ЦПД РНБО

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе
11 марта, 13:14 • 106609 просмотра

ЦПД РНБО о кибератаке на Х: Маск не обвинил Украину, он сказал о украинском IP-адресе

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"
11 марта, 11:14 • 107631 просмотра

Андрей Ермак: "Прекращение огня еще никогда не было таким близким"

Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций
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Рубио о возможной встрече с рф после переговоров с Украиной: с россиянами придется общаться для оценки позиций

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М.Рютте о выборах: Нидерланды после Д.Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного популизма

М.Рютте о выборах: Нидерланды после Д.Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного популизма

Киев  •  УНН

 • 10641 просмотра

КИЕВ. 16 марта. УНН. Премьер-министр Нидерландов Марк Рютте, выступая перед сторонниками после завершения парламентских выборов, заявил, что Нидерланды сказали "Нет" популизму, передает УНН со ссылкой на The Guardian.

"Это был вечер, когда Нидерланды после Д.Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного популизма", - сказал он.

Голландский премьер также назвал высокую явку на выборах - 82% - "фестивалем демократии".

В свою очередь лидер популистской Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс, который занял второе место на парламентских выборах в стране, сообщил в Twitter, что продолжит борьбу за власть с премьер-министром Марком Рютте.

"Избиратели Партии свободы - спасибо! Мы выиграли места! Первый прирост! И Рютте от меня отнюдь не избавился!"- написал Г.Вилдерс.

PVV-stemmers bedankt!

We hebben zetels gewonnen!
Eerste winst is binnen!

En Rutte is nog lang niet van mij af !!

- Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15 марта 2017 г.

Так он прокомментировал результат своей партии на выборах, которая получила на четыре места в нижней палате парламента больше, но не смогла добиться ранее прогнозируемого по соцопросам первого места в гонке.

Согласно экзит-полов, на выборах в Голландии первое место заняла "Народная партия свободы и демократии" действующего премьер-министра Марка Рютте, который возглавляет правительство страны с 2010 года. Она получила 31 мандат из 150 в нижней палате парламента, в то время как партия лидера сторонников выхода из ЕС Герта Вилдерса - только 19. Явка на выборах была самой высокой за 30 лет.

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