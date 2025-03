М.Рютте о выборах: Нидерланды после Д.Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного популизма

"Это был вечер, когда Нидерланды после Д.Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного популизма", - сказал он.

Голландский премьер также назвал высокую явку на выборах - 82% - "фестивалем демократии".

В свою очередь лидер популистской Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс, который занял второе место на парламентских выборах в стране, сообщил в Twitter, что продолжит борьбу за власть с премьер-министром Марком Рютте.

"Избиратели Партии свободы - спасибо! Мы выиграли места! Первый прирост! И Рютте от меня отнюдь не избавился!"- написал Г.Вилдерс.

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af !!

- Geert Wilders (@geertwilderspvv) 15 марта 2017 г.

Так он прокомментировал результат своей партии на выборах, которая получила на четыре места в нижней палате парламента больше, но не смогла добиться ранее прогнозируемого по соцопросам первого места в гонке.

Согласно экзит-полов, на выборах в Голландии первое место заняла "Народная партия свободы и демократии" действующего премьер-министра Марка Рютте, который возглавляет правительство страны с 2010 года. Она получила 31 мандат из 150 в нижней палате парламента, в то время как партия лидера сторонников выхода из ЕС Герта Вилдерса - только 19. Явка на выборах была самой высокой за 30 лет.