М.Рютте о выборах: Нидерланды после Д.Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного популизма

"Это был вечер, когда Нидерланды после Д.Трампа и Brexit сказали: Достаточно вредного популизма", - сказал он.

Голландский премьер также назвал высокую явку на выборах - 82% - "фестивалем демократии".

В свою очередь лидер популистской Партии свободы Нидерландов Герт Вилдерс, который занял второе место на парламентских выборах в стране, сообщил в Twitter, что продолжит борьбу за власть с премьер-министром Марком Рютте.

"Избиратели Партии свободы - спасибо! Мы выиграли места! Первый прирост! И Рютте от меня отнюдь не избавился!"- написал Г.Вилдерс.

PVV-stemmers bedankt!



We hebben zetels gewonnen!

Eerste winst is binnen!



En Rutte is nog lang niet van mij af !!

Так он прокомментировал результат своей партии на выборах, которая получила на четыре места в нижней палате парламента больше, но не смогла добиться ранее прогнозируемого по соцопросам первого места в гонке.

Согласно экзит-полов, на выборах в Голландии первое место заняла "Народная партия свободы и демократии" действующего премьер-министра Марка Рютте, который возглавляет правительство страны с 2010 года. Она получила 31 мандат из 150 в нижней палате парламента, в то время как партия лидера сторонников выхода из ЕС Герта Вилдерса - только 19. Явка на выборах была самой высокой за 30 лет.