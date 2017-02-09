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Львів'яни розпочали пікет проти будівництва сміттєпереробного заводу

Київ • УНН

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ЛЬВІВ-КИЇВ. 9 лютого. УНН. У Львові біля Ратуші розпочався пікет проти будівництва сміттєпереробного заводу та проти формування сміттєсортувальної лінії в мікрорайоні Рясне, передає кореспондент УНН.

Львів'яни розпочали пікет проти будівництва сміттєпереробного заводу

До міської ради прийшло близько 200 пікетувальників.

"Ми не хочемо, щоб у нашому мікрорайоні був сміттєпереробний завод. Мій будинок знаходиться в кількох метрах від місця, де мав би бути завод. Люди не хочуть, щоб Рясне перетворили у сміттєзвалище", - розповіла мешканка мікрорайону Рясне Марія Карпа.

Окрім того, біля міської ради пікетують стоматологи, які виступають проти закриття комунальних клінік.

Нагадаємо, як повідомляв УНН, на Грибовицькому сміттєзвалищі з понеділка мають розпочати рекультивацію.

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