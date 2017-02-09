Львовяне начали пикет против строительства мусороперерабатывающего завода

Под городской совет пришло около 200 пикетчиков.

"Мы не хотим, чтобы в нашем микрорайоне был мусороперерабатывающий завод. Мой дом находится в нескольких метрах от места, где должен быть завод. Люди не хотят, чтобы Рясне превратили в свалку", - рассказала жительница микрорайона Рясне Мария Карпа.

Кроме того, у городского совета пикетируют стоматологи, которые выступают против закрытия коммунальных клиник.

Напомним, как сообщал УНН, на Грибовицкой свалке с понедельника должны начать рекультивацию.