Львовяне начали пикет против строительства мусороперерабатывающего завода
Киев • УНН
ЛЬВОВ-КИЕВ. 9 февраля. УНН. Во Львове возле Ратуши начался пикет против строительства мусороперерабатывающего завода и против формирования мусоросортировочной линии в микрорайоне Рясне, передает корреспондент УНН.
Под городской совет пришло около 200 пикетчиков.
"Мы не хотим, чтобы в нашем микрорайоне был мусороперерабатывающий завод. Мой дом находится в нескольких метрах от места, где должен быть завод. Люди не хотят, чтобы Рясне превратили в свалку", - рассказала жительница микрорайона Рясне Мария Карпа.
Кроме того, у городского совета пикетируют стоматологи, которые выступают против закрытия коммунальных клиник.
Напомним, как сообщал УНН, на Грибовицкой свалке с понедельника должны начать рекультивацию.