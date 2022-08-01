Львівського податківця, якого пов’язують з Медведчуком, хочуть звільнити. Глава ОВА - проти

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За інформацією журналіста, Ігор Лазорко нібито почав працювати у податковій за протекцією брата зрадника Віктора Медведчука, який у період з 1998 до 2004 року був керівником Львівської податкової.

«Надалі підтримку у просуванні кар’єрними сходами Лазорку надавав близький соратник Віктора Медведчука Тарас Козак, який на початку 2000-х займав керівні посади у податковій та митній службах. Коли його покровителі відійшли від справ, Лазорко продовжив лобіювати їхні бізнес-інтереси. Пізніше Лазорко зблизився з Зіновієм Козицьким, батьком нинішнього начальника Львівської ОВА. Разом вони нібито розробляли та „впроваджували“ схеми незаконного відшкодування ПДВ для компаній Козака-Медведчука. Отримували бюджетне відшкодування і компанії самого Зіновія Козицького», — стверджує Роман Лаврів. За інформацією журналіста, Лазорко нібито причетний «до роботи конвертаційних центрів, які до певного часу теж приносили чималі доходи».

«Із приходом нового керівника ГУ ДПС у Львівській області та оголошеним у країні курсом на боротьбу зі схемами, Лазорко виявився непотрібним. Крісло під ним захиталося. Покровителі відчули, що їхнім схемним фінансовим потокам приходить кінець і перейшли у наступ», — вважає журналіст.

Як пишуть ЗМІ, начальник Львівської ОВА Максим Козицький звинуватив ДПС у Львівській області у непрозорій діяльності, зокрема у ручному відшкодуванні ПДВ. Виявилося, що серед компаній, які, на думку Козицького, незаконно отримують бюджетні кошти, значаться і підприємства, які нібито мають відношення до його батька.