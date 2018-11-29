Львів готовий прийняти матч "Шахтар" - "Ліон"

"Буквально тільки що я отримав дзвінок від ФФУ. Мене запитали, чи готова "Арена Львів" прийняти матч "Шахтар" - "Ліон". На що я відповів: "Так, ми зробимо все можливе, щоб "Шахтар" тут зіграв, але для цього потрібно постійно опалювати, щоб газон був у максимально придатному стані. Будемо це робити, якщо "Шахтар" погодиться це оплатити", - сказав він.

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"Можливо, завтра щось зміниться - а раптом їм поле не підійде. Але поки ситуація ось така", - додав Майборода.

Нагадаємо, напередодні президент ФК "Ліон" Жан-Мішель Ола висловив стурбованість з приводу можливого проведення заключного туру групової стадії Ліги чемпіонів у Харкові. Він звернувся в УЄФА з проханням "уважно вивчити те, що відбувається".

Також нагадаємо, Харківська область входить до низки регіонів, де указом Президента було введено військовий стан.