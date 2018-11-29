Львов готов принять матч “Шахтер” - “Лион”

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В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена
8 марта, 13:20 • 97072 просмотра

В Саудовской Аравии будет четыре представителя от Украины. Зеленский назвал имена

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше
8 марта, 10:25 • 105760 просмотра

Еврокомиссар о пакете помощи на 20 миллиардов евро для Украины: это ориентировочная сумма, может быть меньше

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными
7 марта, 19:45 • 141189 просмотра

Пять фильмов о сильных женщинах: что посмотреть весенними выходными

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины
7 марта, 17:42 • 138382 просмотра

Трамп заявил, что верит путину, несмотря на бомбардировки Украины

Эксклюзив
США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?
7 марта, 15:45 • 133253 просмотра

США создают стратегический резерв биткоинов: что это означает для Украины?

Эксклюзив
В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы
7 марта, 13:58 • 126863 просмотра

В столичном метро нехватка работников составляет около 20%: какие вакансии востребованы

Эксклюзив
Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог
7 марта, 08:52 • 165944 просмотра

Секреты сбалансированного питания весной: что советует нутрициолог

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам
7 марта, 06:35 • 117975 просмотра

ЕС утвердил заявление по итогам саммита по Украине без Венгрии: указал 5 принципов по мирным переговорам

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии
6 марта, 19:19 • 141557 просмотра

Представитель Трампа рассказал, о чем будут говорить Украина и США в Саудовской Аравии

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News
6 марта, 17:12 • 145360 просмотра

Переговоры США и Украины начнутся 11 марта в Саудовской Аравии - Fox News

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Львов готов принять матч “Шахтер” - “Лион”

Львов готов принять матч “Шахтер” - “Лион”

Киев  •  УНН

 • 12113 просмотра

КИЕВ. 29 ноября. УНН. “Арена Львов” готова приять матч 6-го тура Лиги чемпионов “Шахтер” - “Лион”, который запланирован на 12 декабря. Об этом tribuna.ua рассказал исполняющий обязанности директора стадиона Юрий Майборода, передает УНН.

“Буквально только что я получил звонок от ФФУ. Меня спросили, готова ли “Арена Львов” принять матч “Шахтер” - “Лион”. На что я ответил: “Да, мы сделаем все возможное, чтобы "Шахтер" здесь сыграл, но для этого нужно постоянно отапливать, чтобы газон был в максимально пригодном состоянии. Будем это делать, если "Шахтер" согласится это оплатить”, — сказал он.

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“Возможно, завтра что-то изменится - а вдруг им поле не подойдет. Но пока ситуация вот такая”, — добавил Майборода.

Напомним, накануне президент ФК “Лион” Жан-Мишель Ола выразил обеспокоенность по поводу возможного проведения заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов в Харькове. Он обратился в УЕФА с просьбой “внимательно изучить то, что происходит”. 

Также напомним, Харьковская область входит в число регионов, где Указом Президента было введено военное положение

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