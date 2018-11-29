Львов готов принять матч “Шахтер” - “Лион”
Киев • УНН
КИЕВ. 29 ноября. УНН. “Арена Львов” готова приять матч 6-го тура Лиги чемпионов “Шахтер” - “Лион”, который запланирован на 12 декабря. Об этом tribuna.ua рассказал исполняющий обязанности директора стадиона Юрий Майборода, передает УНН.
“Буквально только что я получил звонок от ФФУ. Меня спросили, готова ли “Арена Львов” принять матч “Шахтер” - “Лион”. На что я ответил: “Да, мы сделаем все возможное, чтобы "Шахтер" здесь сыграл, но для этого нужно постоянно отапливать, чтобы газон был в максимально пригодном состоянии. Будем это делать, если "Шахтер" согласится это оплатить”, — сказал он.
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“Возможно, завтра что-то изменится - а вдруг им поле не подойдет. Но пока ситуация вот такая”, — добавил Майборода.
Напомним, накануне президент ФК “Лион” Жан-Мишель Ола выразил обеспокоенность по поводу возможного проведения заключительного тура групповой стадии Лиги чемпионов в Харькове. Он обратился в УЕФА с просьбой “внимательно изучить то, что происходит”.
Также напомним, Харьковская область входит в число регионов, где Указом Президента было введено военное положение.