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Луценко закликав прибічників Саакашвілі припинити безглуздий спротив правоохоронцям

Луценко закликав прибічників Саакашвілі припинити безглуздий спротив правоохоронцям

Київ • УНН

 • 13927 перегляди

КИЇВ. 5 грудня. УНН. Генеральний прокурор України Юрій Луценко закликав прибічників затриманого сьогодні екс-губернатора Одеської області Міхеіла Саакашвілі припинити безглуздий спротив правоохоронцям. Про це сьогодні на брифінгу в Києві заявив генеральний прокурор України Юрій Луценко, передає кореспондент УНН.

“Будь-які барикади свідчать про те, що люди, які використовують кошти олігархів задля незаконної зміни української влади ідуть на подальше поглибленні свого становища. На сьогоднішній день всі дії осіб в тому числі народних депутатів, які перешкоджають доправленню Саакашвілі до слідства... Ці люди скоюють ряд адміністративних, а може вже і кримінальних правопорушень. Я б ще раз просив обманутих людей, які знаходилися навколо Саакашвілі, які ще сьогодні знаходяться в наметах припинити цю безглузду агонію людини, яка через жадобу до влади пішла на аморальний крок — на співпрацю із організованим злочинним угруповання Януковича та його оточення”, — сказав Луценко.

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Нагадаємо, Генпрокурор Луценко заявив, що оточення Саакашвілі за гроші Курченка влаштовувало акції протесту задля захоплення влади.

Як повідомляв УНН, СБУ офіційно підтвердила затримання Саакашвілі у рамках кримінального провадження, відкритого за ч. 1 ст. 256 Кримінального кодексу України.

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