Луценко призвал сторонников Саакашвили прекратить бессмысленное сопротивление правоохранителям

"Любые баррикады свидетельствуют о том, что люди, которые используют средства олигархов ради незаконной смены украинской власти идут на дальнейшее углублении своего положения. На сегодняшний день все действия лиц в том числе народных депутатов, которые препятствуют доставке Саакашвили к следствию... Эти люди совершают ряд административных, а может уже и уголовных правонарушений. Я бы еще раз просил обманутых людей, которые находились вокруг Саакашвили, еще сегодня находятся в палатках прекратить эту бессмысленную агонию человека, через жажду власти пошли на аморальный шаг - на сотрудничество с организованным преступным группировки Януковича и его окружения", - сказал Луценко.

ЧИТАЙТЕ ТАКЖЕ: Саакашвили вышел из автомобиля

Напомним, Генпрокурор Луценко заявил, что окружение Саакашвили за деньги Курченка устраивало акции протеста ради захвата власти.

Как сообщал УНН, СБУ официально подтвердила задержание Саакашвили в рамках уголовного производства, открытого по ч. 1 ст. 256 Уголовного кодекса Украины.