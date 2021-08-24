Лукашенко вирішив привітати Україну з 30-ю річницею Незалежності

Деталі

“Непохитна воля українців дозволила з гідністю пройти довгий і болісний шлях до набуття власної державності”, — зазначив Лукашенко.

“І в сьогоднішніх непростих умовах, коли в світовому масштабі домінують недовіра, конкуренція і конфронтація, хочу висловити впевненість, що притаманні українському народу мудрість, розсудливість і далекоглядність допоможуть нашим країнам зберегти традиційну взаємну повагу, підтримку і високий рівень співпраці”, — додав він.

У пресслужбі резюмували, що: “У цей святковий день Президент Білорусі побажав усім жителям України миру, успіхів і процвітання”.

Доповнення

Варто зазначити, що Україна не визнає Лукашенко легітимним президентом Білорусі.