Лукашенко доручив силовикам не допустити утворення "живого ланцюга" від Вільнюса до Києва

“Ще один момент, який не може не насторожувати нас (ми також з президентом Путіним це обговорювали): ви бачите не тільки заяву цих держав, які перебувають на заході від нас, не тільки їх пропозицію. Але цікава з’явилася інформація сьогодні до ранку про те, що вони хочуть збудувати „ланцуг“ від Вільнюса до Києва. Тобто ланцюг небайдужих. Мало на проспекті в Мінську небайдужих з квіточками і в ланцюгах... Уже хочуть виставити від Вільнюса до Києва і зібрати туди більше 300 тис. осіб”, — сказав президент республіки.

“Доручаю Міністерству оборони, МВС і КДБ, а також генеральному прокурору здійснити оцінку, категорично не допустити подібних дій”, — заявив Олександр Лукашенко.

За його словами, ясно, на що нібито натякають: “Я це вже проходив після розпаду Радянського Союзу, коли була спроба створення Балто-Чорноморського регіону — санітарної зони: три балтійські держави, Білорусь, Україна, щоб відокремити Росію від Заходу”. “Але все б нічого, але ми не хочемо бути відхожих місцем і когось санітарити, бути санітарним кордоном. І ми розуміємо, до чого це може привести. Тому з президентом Росії домовилися про те, що ми будемо тут діяти у взаємодії”, — додав він.

Також відзначимо, що паралельно державне ЗМІ Білорусі відредагувало новину про “допомогу Росії при першому запиті”.