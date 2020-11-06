Луческу може загрожувати дискваліфікація за критику VAR - ЗМІ
Київ • УНН
КИЇВ. 6 листопада. УНН. Румунський фахівець Мірча Луческу після матчу "Динамо" - "Барселона" виступив проти використання системи відеоповторів у футболі. Іспанські журналісти видання Sport.es припустили, що за це йому може загрожувати дискваліфікація, передає УНН.
Так, після матчу "Барселона" - "Динамо" в Лізі чемпіонів головний тренер "Динамо" Мірча Луческу відповів на запитання журналістів на пресконференції, торкнувшись теми VAR.
"Я абсолютний противник технології VAR. Футбол - це яскраве видовище для вболівальників, для телебачення. Це не гандбол і не баскетбол, VAR тут не допомагає. Виходить, що все залежить від четвертого або п'ятого арбітра, який десь у кімнаті стоїть перед монітором і вирішує. Мені це складно зрозуміти, я проти цієї технології", - сказав він.
На ці слова Луческу відреагувало іспанське видання Sport.es, яке написало про можливу дискваліфікацію тренера "Динамо". ЗМІ уточнило, що дисциплінарний кодекс УЄФА забороняє критикувати суддівство.
Також висловлювання Мірчі можуть бути розцінені як неспортивна поведінка, вважають іспанські журналісти.
"Якщо функціонери (УЄФА - ред.) візьмуться за румуна, то йому загрожує один або два матчі відсторонення від керівництва командою. А наступним для "Динамо" буде повторний поєдинок з "Барселоною" - у Києві 24 листопада", - припустило ЗМІ.
Нагадаємо, раніше, ультрас "Динамо" виступили з гучним звинуваченням на адресу Луческу і Суркіса.