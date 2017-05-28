Лівійська осередок «Аль-Каїди» заявила про самоліквідацію
Київ • УНН
КИЇВ. 28 травня. УНН. Один з осередків «Аль-Каїди» - угруповання «Ансар аль-Шаріа» - заявило про припинення своєї діяльності, передає УНН з посиланням на Reuters.
Відзначається, що Вашингтон поклав на це угруповання відповідальність за теракт 2012 року в Бенгазі, в результаті якого був убитий посол США в Лівії Крістофер Стівенс.
Нагадаємо, “Ісламська держава” почала переговори з “Аль-Каїдою” про можливий союз на тлі звільнення Мосула іракськими військами.