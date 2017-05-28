Ливийская организация «Аль-Каиды» заявила о самоликвидации
Киев • УНН
КИЕВ. 28 мая. УНН. Один из центров «Аль-Каиды» - группировка «Ансар аль-Шариа» - заявил о прекращении своей деятельности, передает УНН со ссылкой на Reuters.
Отмечается, что Вашингтон возложил на эту группировку ответственность за теракт 2012 года в Бенгази, в результате которого был убит посол США в Ливии Кристофер Стивенс.
Напомним, "Исламское государство" начала переговоры с "Аль-Каидой" о возможном союзе на фоне освобождения Мосула иракскими войсками.