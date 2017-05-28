Ливийская организация «Аль-Каиды» заявила о самоликвидации

Отмечается, что Вашингтон возложил на эту группировку ответственность за теракт 2012 года в Бенгази, в результате которого был убит посол США в Ливии Кристофер Стивенс.

Напомним, "Исламское государство" начала переговоры с "Аль-Каидой" о возможном союзе на фоне освобождения Мосула иракскими войсками.