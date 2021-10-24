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"Ліверпуль" вперше з 1925 року забив 5 м'ячів у ворота "Манчестер Юнайтед"

Київ • УНН

 • 25024 перегляди

КИЇВ. 24 жовтня. УНН. “Ліверпуль” обіграв “Манчестер Юнайтед” з рахунком 5:0 у матчі дев’ятого туру Англійської прем’єр ліги (АПЛ). Зустріч пройшла в Манчестері на стадіоні “Олд Траффорд”, пише УНН.

"Ліверпуль" вперше з 1925 року забив 5 м'ячів у ворота "Манчестер Юнайтед"

Деталі

У складі переможців відзначилися Набі Кейта (5-я хвилина), Діогу Жота (13) і Мохаммед Салах (38, 45 + 5, 50). На 52-й хвилині ворота “Ліверпуля” вразив нападник господарів Кріштіану Роналду, проте гол був відмінений після відеоперегляду. На 60-й хвилині півзахисник “Манчестер Юнайтед” Поль Погба отримав пряму червону картку за грубу гру.

Салах забиває голи протягом 10 матчів поспіль в різних турнірах (сім ігор в АПЛ і три у Лізі чемпіонів). Всього в цьому сезоні єгипетський нападник забив 12 м’ячів і віддав чотири результативні передачі в 11 зустрічах.

“Ліверпуль” переміг “Манчестер Юнайтед” з різницею в п’ять м’ячів вперше з 1925 року.

Завдяки цій перемозі “Ліверпуль” піднявся на друге місце в турнірній таблиці, набравши 21 очко в дев’яти зустрічах. Лідирує лондонський “Челсі” (22 очки). “Манчестер Юнайтед” зберіг за собою сьому сходинку, маючи в активі 14 очок в дев’яти зустрічах.

Наступний матч “Ліверпуль” проведе вдома проти “Брайтона” 30 жовтня, “Манчестер Юнайтед” в цей же день в гостях зіграє з “Тоттенхемом”.

HAT-TRICK HERO !!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!!! pic.twitter.com/maFu9EWXin

— Liverpool FC (@LFC) October 24, 2021

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