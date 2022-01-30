Литва заявила про випущені з боку Білорусі 18 сигнальних ракет
Київ • УНН
КИЇВ. 30 січня. УНН. Литва заявила про 18 запущених за минулу добу на кордоні з боку Білорусі сигнальних ракетах . Про це пише BNS з посиланням на литовську Службу охорони держкордону, передає УНН.
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Відзначається, що ракети були запущені у Варенському і Друскінінкайському районах.
Табельна зброя литовською стороною не застосовувалася. Прикордонний контроль на литовській стороні як і раніше перебуває в посиленому режимі.
Нагадаємо
Наприкінці травня президент Білорусі Олександр Лукашенко у відповідь на санкції з боку ЄС заявив, що Мінськ більше не затримуватиме нелегалів, які намагаються через Білорусь потрапити до Європи.
У серпні Польща, Литва, Латвія та Естонія звинуватили Білорусь у використанні нелегальних мігрантів в якості зброї в так званій гібридній війні проти ЄС. Прем'єр-міністри цих країн у спільній заяві закликали ООН вжити заходів щодо білоруського керівництва.
В рамках боротьби з потоком нелегальних мігрантів Польща приступила до будівництва паркану на кордоні з Білоруссю.