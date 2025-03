Літак з президентського авіазагону "Росія" сів у Борисполі

“Ту-204 путінського режиму тільки що увійшов в повітряний простір України, вилітає з Москви і прямує до Києва. Українські заручники будуть обмінюватися з російськими та українськими затриманими... Я тільки що зняв його посадку в київському Борисполі”, — написав журналіст.

Нагадаємо, українські моряки і політв’язні 7 вересня виїхали в аеропорт.

Пізніше адвокат Полозов повідомив про початок обміну між Росією і Україною. “Команда захисту військовополонених українських моряків не коментувала неперевірені чутки і припущення щодо їх звільнення. Тепер можна сказати, що процес пішов”, — написав адвокат.

Варто також додати, що тим часом, за інформацією ЗМІ, у Внуково приземлився літак з державною символікою України, імовірно, з президентського авіазагону. З Москви до Києва вилетів літак авіазагону “Росія”, який позначений як борт RSD092.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019