Самолет из президентского авиаотряда "Россия" сел в Борисполе

“Ту-204 путинского режима только что вошел в воздушное пространство Украины, вылетает из Москвы и направляется в Киев. Украинские заложники будут обмениваться с российскими и украинскими задержанными... Я только что снял его посадку в киевском Борисполе”, — написал журналист.

Напомним, украинские моряки и политзаключенные 7 сентября выехали в аэропорт.

Позже адвокат Полозов сообщил о начале обмена между Россией и Украиной. “Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. Теперь можно сказать, что процесс пошел”, — написал адвокат.

Стоит также добавить, что между тем, по информации СМИ, во Внуково приземлился самолет с государственной символикой Украины, вероятно, из президентского авиаотряда. Из Москвы в Киев вылетел самолет авиаотряда “Россия”, который обозначен как борт RSD092.

