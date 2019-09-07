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Самолет из президентского авиаотряда "Россия" сел в Борисполе

Самолет из президентского авиаотряда "Россия" сел в Борисполе

Киев  •  УНН

 • 15200 просмотра

КИЕВ. 7 сентября. УНН. Самолет специального авиаотряда “Россия” прилетел в украинскую аэропорт Борисполь. Видео приземления борта опубликовал у себя в Twitter журналист издания Bild Джулиан Репке, передает УНН.

“Ту-204 путинского режима только что вошел в воздушное пространство Украины, вылетает из Москвы и направляется в Киев. Украинские заложники будут обмениваться с российскими и украинскими задержанными... Я только что снял его посадку в киевском Борисполе”, — написал журналист.

Напомним, украинские моряки и политзаключенные 7 сентября выехали в аэропорт.

Позже адвокат Полозов сообщил о начале обмена между Россией и Украиной. “Команда защиты военнопленных украинских моряков не комментировала непроверенные слухи и предположения относительно их освобождения. Теперь можно сказать, что процесс пошел”, — написал адвокат.

Стоит также добавить, что между тем, по информации СМИ, во Внуково приземлился самолет с государственной символикой Украины, вероятно, из президентского авиаотряда. Из Москвы в Киев вылетел самолет авиаотряда “Россия”, который обозначен как борт RSD092.

I just filmed it landing in Kyiv Boryspil. pic.twitter.com/WJcKF6t2k8

— Julian Röpcke (@JulianRoepcke) September 7, 2019

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