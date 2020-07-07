Лише у 5% жителів Іспанії є антитіла до COVID-19
Київ • УНН
КИЇВ. 7 липня. УНН. Лише у 5% жителів Іспанії є антитіла до COVID-19. Про це свідчать результати дослідження, проведеного серед 60 тис. жителів країни, передає УНН із посиланням на ВВС.
"Не дивлячись на велике поширення COVID-19 в Іспанії, вироблення антитіл у населення до вірусу залишається низьким і явно недостатнім для забезпечення колективного імунітету", - йдеться у повідомленні.
Найменшу кількість антитіл до COVID-19 було виявлено у жителів прибережних регіонів країни, найвищу - у районах, де відбулися спалахи захворювання.
"Наразі важко досягти колективного імунітету без урахування супутнього збитку від багатьох випадків смерті серед населення і надмірного навантаження на системи охорони здоров'я", - кажуть дослідники. Уточнюється, що це дослідження є найбільшим в своєму роді щодо COVID-19 у Європі.
Зауважимо, що антитіла до COVID-19 виявляють за допомогою ІФА-тестування, яке здатне показати не лише той факт, що людина вже перехворіла коронавірусом, але й засвідчити активний перебіг захворювання.
Як писав УНН, в Україні МОЗ анонсував масове ІФА-тестування населення, адже, за оцінками головного санітарного лікаря, в країні може бути понад 130 тис. інфікованих коронавірусом.
Нагадаємо, у низці регіонів вчителів допускають до ЗНО без попереднього тестування на коронавірус.