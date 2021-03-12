Лідер європейської збірної з біатлону отримав річну дискваліфікацію
Київ • УНН
КИЇВ. 12 березня. УНН. Підрозділ із забезпечення сумлінності біатлоністів (“Biathlon Integrity Unit” — BIU) покарав латвійського біатлоніста Андрейса Расторгуєвса тимчасовим відстороненням від змагань через потенційне порушення антидопінгових правил, передає УНН з посиланням на Biathlon World та Федерацію біатлону України.
Деталі
BIU прийнято рішення тимчасово відсторонити Расторгуєвса в зв’язку з тим, що він тричі протягом дванадцяти місяців порушив правила повідомлення про своє місцезнаходження, як це визначено у Всесвітньому антидопінговому кодексі.
Згідно міжнародних правил, спортсмен зобов’язаний правильно зареєструвати і детально описати своє місцезнаходження, щоб його можна було знайти для тестування поза змаганнями в будь-який момент часу.
Сказано, що у латвійця є два тижні, щоб відреагувати на це рішення і оскаржити його, в разі незгоди.
Довідка
32-річний Расторуґєвс — неодноразовий переможець чемпіонату Європи, призер змагань Кубка світу і Кубка IBU. Всього півтора місяці тому, в рамках ЧЄ-2021, латвійський біатлоніст завоював “золото” в індивідуальній гонці. Наразі він займає 24 місце в загальному заліку Кубку світу — вище кожного із українських біатлоністів.