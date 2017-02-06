Л.Лінкявічюс: Авдіївка може статись у будь-якому іншому місці на Донбасі
Київ • УНН
КИЇВ. 6 лютого. УНН. Через те, що важке озброєння на Донбасі перебуває близько до лінії фронту, це робить непередбачуваною ситуацію, тому те, що відбувається в Авдіївці, може повторитися в будь-якому іншому місці на сході України. Про це журналістам у Брююселі повідомив міністр закордонних справ Литви Лінас Лінкявічюс, передає УНН.
"Ситуація дуже складна. Ми бачимо, що реально вона все ще дуже непередбачувана через концентрацію важкого озброєння на лінії зіткнення, тому "Авдіївка" може статися у будь-якому місці і в будь-який момент. Саме тому ми маємо забезпечити, щоб процес покращення ситуації був стійким, незворотнім, і для цього важлива консолідована позиція усіх країн ЄС", - сказав він.
Як повідомляв УНН, діючий голова ОБСЄ, голова МЗС Австрії Себастьян Курц заявив 6 січня, що ситуація в Авдіївці залишається напруженою і за нею потрібно уважно стежити.