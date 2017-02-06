Л.Линкявичюс: Авдеевка может произойти в любом другом месте на Донбассе

"Ситуация очень сложная. Мы видим, что реально она все еще очень непредсказуема из-за концентрации тяжелого вооружения на линии соприкосновения, поэтому" Авдеевка "может произойти в любом месте и в любой момент. Именно поэтому мы должны обеспечить, чтобы процесс улучшения ситуации был устойчивым, необратимым, и для этого важна консолидированная позиция всех стран ЕС ", - сказал он.

Как сообщал УНН, действующий председатель ОБСЕ, глава МИД Австрии Курц заявил 6 января, что ситуация в Авдеевке остается напряженной и за ней нужно внимательно следить .